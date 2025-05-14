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Hindistan'da Sahte İçki Faciası: 21 Ölü

Hindistan'da Sahte İçki Faciası: 21 Ölü
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Hindistan'ın Pencap eyaletinde sahte içki tüketimi nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı ve yerel yönetim soruşturma başlattı.

YENİ DELHİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinde sahte içki tüketen en az 21 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Polis, sahte içki satışı ve buna bağlı ölümlerle ilgili olarak tedarikçi ile elebaşı olduğu iddia edilen kişinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Görevlerini ihmal gerekçesiyle 4 memuru açığa alan yerel yönetim, ilgililer hakkında inceleme başlattı.

Sahte içkinin kullanıldığı köylere giden sağlık ekipleri, kapı kapı dolaşarak insanları muayene etti ve sahte içki tüketenlerin tedavi için hastanelere başvurması konusunda halka bilgi verdi.

Pencap'ta 2020 yılında da sahte içki nedeniyle 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ucuz yerli yapım kaçak içkinin yaygın şekilde tüketildiği Hindistan'da sahte içki kaynaklı ölümler sıklıkla yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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