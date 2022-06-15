Hindistan'da sağır ve dilsiz çocuk düştüğü yılanlı kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'da sağır ve dilsiz çocuk düştüğü yılanlı kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı

AA - Şeyma Uzundere - Güncel
 - Güncelleme:
Hindistan'da sağır ve dilsiz çocuk düştüğü yılanlı kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı

Hindistan'ın doğusunda konuşma ve duyma güçlüğü yaşayan çocuğun düştüğü yılanlı kuyudan 104 saatin ardından kurtarıldığı bildirildi.

Hindistan'ın doğusunda konuşma ve duyma güçlüğü yaşayan çocuğun düştüğü yılanlı kuyudan 104 saatin ardından kurtarıldığı bildirildi.

Olay, 10 Haziran Cuma günü öğleden sonra Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde meydana geldi. Evinin yakınlarında bulunan kuyuya düşen 11 yaşındaki çocuk, 4 günün ardından dün geç saatlerde kurtarıldı.

Yaklaşık 20 metre derinliğe sahip kuyuya ulaşmak için kuyuya paralel bir tünel kazan kurtarma ekiplerinin çalışmaları 104 saat sürdü.

Sert kayaların bulunduğu ve çökme tehlikesinin olduğu bölgede 500'ün üzerinde kişi kurtarma operasyonuna katıldı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun biraz ateşi olduğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Konuşma ve duyma zorluğu yaşayan çocuğun düştüğü kuyuda yılanların yanı sıra akrep ve kurbağa gibi hayvanların da olduğu belirtildi.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

India Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title