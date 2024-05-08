Hindistan'da Rus ordusuna iş vaadiyle kandırma operasyonu

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Hint vatandaşlarını, Rus ordusunda iş vaadiyle kandırıp Rusya'ya götürdüğünden şüphelenilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

India Today Televizyon Kanalı'nın haberine göre, CBI, vatandaşların iş vaadiyle kandırılıp Rusya'ya götürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, YouTube ve yerel sosyal medya platformlarını kullanarak insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen kişilerden 2'sinin 24 Nisan'da, diğer 2'sinin ise dün gözaltına alındığı bildirildi.

İnsan kaçakçılık ağının, "kazançlı iş teklifleriyle Hindistan vatandaşlarını Rus ordusunda çalışmak için kandırdığı" vurgulanan açıklamada, gözaltına alınanlar arasında bir çevirmen ile vize işlemlerinde görevli bir kişinin olduğu belirtildi.

Açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Hint vatandaşlarının kandırılıp Rusya'ya götürüldüğü iddiası

CBI, 7 Mart'ta, en az 35 Hindistan vatandaşının ajanlar aracılığıyla Rusya'ya götürüldüğünü açıklamış, bu kişilerin muharip rollerde eğitildiğine ve istekleri dışında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görevlendirildiğine işaret etmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı da 8 Mart'ta, Hint vatandaşlarının Rus ordusunda iş vaadiyle kandırılıp Rusya'ya götürüldüğünü iddia etmiş, Bakanlık Sözcüsü Randhir Jaiswal, vatandaşları Rus ordusunda "destek işi" teklif eden aracılara kanmamaya çağırmıştı.