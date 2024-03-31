Hindistan'da Renkli Festival: Rang Panchami
BHOPAL, 31 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen Rang Panchami festivali renkli görüntülere sahne oldu. Hindular festivali birbirlerini renkli tozlarla boyayarak kutladı.
BHOPAL, 31 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen Rang Panchami festivali renkli görüntülere sahne oldu. Hindular festivali birbirlerini renkli tozlarla boyayarak kutladı.
Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti
Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da seçim gerginliği! Blok oy kullanmak isteyen şahsa itiraz eden avukat darp edildi
Tarikattan atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti
42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev veriyor ama çalışan yok
Mansur Yavaş: Seçim sonucundan tereddüdümüz yoktur, akşam belediyenin bahçesinde buluşmak üzere
İmamoğlu: Oğlum Semih ilk kez oy kullanıyor, sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti
Murat Kurum: Tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum
Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları