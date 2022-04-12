Hindistan'da Ramazan'a Özel Pirinç Şehriyesi Yapımı

AGARTALA, 12 Nisan (Xinhua) — Hindistan'daki Müslümanlar geleneksel bayram yemeklerinin yapımında pirinç şehriyesi kullanıyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin merkezi Agartala'nın yakınındaki bir fabrikada, İslam dünyasının kutsal Ramazan ayında işçiler pirinç şehriyesi yapıyor, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin merkezi Agartala'nın yakınındaki bir fabrikada, İslam dünyasının kutsal Ramazan ayında bir işçi pirinç şehriyesi yapıyor, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin merkezi Agartala'nın yakınındaki bir fabrikada, İslam dünyasının kutsal Ramazan ayında işçiler pirinç şehriyesi yapıyor, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin merkezi Agartala'nın yakınındaki bir fabrikada, İslam dünyasının kutsal Ramazan ayında bir işçi pirinç şehriyesi yapıyor, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin merkezi Agartala'nın yakınındaki bir fabrikada, İslam dünyasının kutsal Ramazan ayında bir işçi pirinç şehriyesi yapıyor, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Xinhua / Güncel