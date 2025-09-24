Hindistan'da Politisyen Gaurav Bhatia, İtibarını Zedeleyen Görüntüler İçin Yüksek Mahkemeye Başvurdu

Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) Sözcüsü Gaurav Bhatia, bir televizyon programında "pantolon giymediği" belirtilen görüntüsünün sosyal medyada yayılması üzerine bu içeriklerin "itibarsızlaştırıcı" olduğunu savunarak kaldırılması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Bhatia, 12 Eylül'de evinden bağlandığı bir televizyon programında "kurta ve şort" giydiğini ancak kameranın alt kısmını göstermesiyle uygunsuz bir görüntü oluştuğunu belirtti.

Bhatia, bu görüntülerin izinsiz şekilde paylaşılmasının yanı sıra yapay zeka ile üretilmiş veya manipüle edilmiş versiyonlarının da dolaşıma girdiğini iddia ederek bazılarında ise "uygunsuz ifadelerin" bulunduğunu kaydetti.

İçeriklerin "itibarını zedelediğini" savunan Bhatia, Yüksek Mahkemeden bazı haber platformlarında ve gazetecilerin sayfalarında yer alan paylaşımlarının kaldırılmasını talep etti.

Bhatia'nın açtığı davanın duruşmasında Yargıç Amit Bansal ise müstehcen ifadelerin kabul edilemeyeceğini ancak olayla ilgili alaycı veya satirik içeriklerin engellenmeyeceğini ifade etti.