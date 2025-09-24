Haberler

Hindistan'da Politisyen Gaurav Bhatia, İtibarını Zedeleyen Görüntüler İçin Yüksek Mahkemeye Başvurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BJP Sözcüsü Gaurav Bhatia, televizyon programında 'pantolon giymediği' görüntüsünün sosyal medyada yayılmasının ardından Yüksek Mahkemeye başvurarak bu içeriklerin kaldırılmasını talep etti. Görüntülerin yapay zeka ile manipüle edildiğini iddia eden Bhatia, içeriğin itibarına zarar verdiğini savunuyor.

Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) Sözcüsü Gaurav Bhatia, bir televizyon programında "pantolon giymediği" belirtilen görüntüsünün sosyal medyada yayılması üzerine bu içeriklerin "itibarsızlaştırıcı" olduğunu savunarak kaldırılması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Bhatia, 12 Eylül'de evinden bağlandığı bir televizyon programında "kurta ve şort" giydiğini ancak kameranın alt kısmını göstermesiyle uygunsuz bir görüntü oluştuğunu belirtti.

Bhatia, bu görüntülerin izinsiz şekilde paylaşılmasının yanı sıra yapay zeka ile üretilmiş veya manipüle edilmiş versiyonlarının da dolaşıma girdiğini iddia ederek bazılarında ise "uygunsuz ifadelerin" bulunduğunu kaydetti.

İçeriklerin "itibarını zedelediğini" savunan Bhatia, Yüksek Mahkemeden bazı haber platformlarında ve gazetecilerin sayfalarında yer alan paylaşımlarının kaldırılmasını talep etti.

Bhatia'nın açtığı davanın duruşmasında Yargıç Amit Bansal ise müstehcen ifadelerin kabul edilemeyeceğini ancak olayla ilgili alaycı veya satirik içeriklerin engellenmeyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Görgüsüz fenomen Maliye'nin radarında

Görgüsüz fenomen radara girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç için lokma dağıtıldı

Fanatikliğin geldiği son nokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.