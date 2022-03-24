Hindistan'da polis raylara atlayan genci son anda kurtardı - Haberler

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Hindistan'da polis raylara atlayan genci son anda kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Abid Mazhar - Güncel
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- Hindistan'da polis raylara atlayan genci son anda kurtardı Hindistan'da polis tren raylarına atlayan genci son anda kurtardı.

- Hindistan'da polis raylara atlayan genci son anda kurtardı

YENİ DELHİ - Hindistan'da polis tren raylarına atlayan genci son anda kurtardı.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin Thane kentindeki bir tren istasyonunda 18 yaşındaki bir genç trenin gelmesine saniyeler kala raylara atladı. Tren istasyonunda görevli bir polis raylara atlayıp genci kenara iterek kurtardı. Gencin ve polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hindistan'da polis raylara atlayan genci son anda kurtardı

Hindistan'da polis raylara atlayan genci son anda kurtardı

Hindistan'da polis raylara atlayan genci son anda kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Güncel

Polis, India, Tren, Güncel, Haberler

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