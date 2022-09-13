Hindistan'da Perakende Enflasyon Oranı Ağustos'ta Arttı
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AMRİTSAR, 13 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinde bulunan Amritsar kentindeki bir pazara patates çuvalları taşıyan bir adam, 13 Eylül 2022.
AMRİTSAR, 13 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinde bulunan Amritsar kentindeki bir pazara patates çuvalları taşıyan bir adam, 13 Eylül 2022. Hindistan hükümet tarafından Pazartesi günü açıklanan verilere göre, ülkedeki perakende enflasyon oranı Temmuz ayında yüzde 6,71 iken Ağustos ayında yüzde 7'ye yükseldi. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel