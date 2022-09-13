Hindistan'da Perakende Enflasyon Oranı Ağustos'ta Arttı Güncel Haberler AMRİTSAR, 13 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinde bulunan Amritsar kentindeki bir pazara patates çuvalları taşıyan bir adam, 13 Eylül 2022. AMRİTSAR, 13 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinde bulunan Amritsar kentindeki bir pazara patates çuvalları taşıyan bir adam, 13 Eylül 2022. Hindistan hükümet tarafından Pazartesi günü açıklanan verilere göre, ülkedeki perakende enflasyon oranı Temmuz ayında yüzde 6,71 iken Ağustos ayında yüzde 7'ye yükseldi. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Eylül India Güncel Haberler

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