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Hindistan'da, Pakistan'a yanlışlıkla füze atılması nedeniyle 3 yetkili görevden alındı

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Hindistan'da, Pakistan'a yanlışlıkla füze atılması nedeniyle 3 yetkili görevden alındı

Hindistan hükümeti, martta Pakistan'a "yanlışlıkla füze ateşlenmesi" nedeniyle 3 hava kuvvetleri yetkilisini görevden aldı.

Hindistan hükümeti, martta Pakistan'a "yanlışlıkla füze ateşlenmesi" nedeniyle 3 hava kuvvetleri yetkilisini görevden aldı.

BBC'nin haberine göre, Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 9 Mart olayından sorumlu memurların görevlerine son verildiği bildirildi.

Soruşturma sonucunda memurlar tarafından "Standart Çalışma Prosedüründen sapmanın" BrahMos füzesinin kazayla ateşlenmesine yol açtığının tespit edildiği belirtildi.

Olay

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir süpersonik füzenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü, silahsız bir füze olduğunun tahmin edildiğini duyurmuştu.

İslamabad yönetimi, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.

Hindistan Savunma Bakanlığınca 11 Mart'ta yapılan açıklamada da 9 Mart'ta rutin bakım sırasında teknik arıza sebebiyle savaş başlığı taşımayan füzenin yanlışlıkla fırlatıldığı ve bunun Pakistan'a düştüğü doğrulanırken, olay "son derece üzücü" olarak nitelendirilmişti.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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