Hindistan'ın Güneyinde Otobüs Vadiye Yuvarlandı: 9 Ölü, 29 Yaralı

Güncelleme:
Andra Pradeş eyaletinde bir otobüs, virajı dönerken yoldan çıkarak vadiye yuvarlandı. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Yaralıların durumu kritik. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YENİ DELHİ, 12 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde yoldan çıkarak bir vadiye yuvarlanan otobüste bulunan en az 9 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

Polis yetkilileri cuma günü yaptığı açıklamada Andra Pradeş'in başkenti Amaravati'nin yaklaşık 267 kilometre kuzeydoğusundaki Alluri Sitarama Raju bölgesindeki Tulasipakalu köyü yakınlarında meydana gelen kazada yaralıların bazılarının durumunun kritik olduğunu söyledi. Kaza anında otobüste 35 yolcu, 2 şoför ve bir temizlik görevlisinin bulunduğu belirtildi.

Kazanın ardından Maredumilli ve Chintoor karakollarından ekipler olay yerine ulaşarak bölge sakinleriyle birlikte kurtarma çalışmalarına başladı.

Otobüsteki yolcuların, Araku Vadisi'nden seyahat eden ve sabahın ilerleyen saatlerinde Bhadrachalam Tapınağı'na ulaşması planlanan yerel turistler olduğu belirlendi.

Polis, olayı kayda geçirerek, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan ön incelemede otobüsün ormanlık alanda keskin bir virajı dönerken yoldan çıktığı ve dik bir yamaçtan aşağı düştüğü belirlendi

Otobüs sürücüsünün yoğun sis nedeniyle yoldaki virajı göremeyerek uçuruma düştüğünün tahmin edildiği kaydedildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

