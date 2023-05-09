Hindistan'da Otobüs Kazası: 20 Ölü, En Az 25 Yaralı

YENİ DELHİ, 9 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın iç kesimindeki Madya Pradeş eyaletinde bir özel otobüsün köprüden yuvarlanması sonucu yaklaşık 20 kişi yaşamını yitirdi ve 25'ten fazla kişi yaralandı.

YENİ DELHİ, 9 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın iç kesimindeki Madya Pradeş eyaletinde bir özel otobüsün köprüden yuvarlanması sonucu yaklaşık 20 kişi yaşamını yitirdi ve 25'ten fazla kişi yaralandı.

Bölge milletvekili Ravi Joshi'nin Xinhua'ya verdiği bilgilere göre kaza Salı günü Madya Pradeş'in Khargone ilçesinde meydana geldi. Khargone'den eyaletin Indore kentine giden yolcu otobüsü, yaklaşık 15 metre yükseklikten kuru nehir yatağına düştü.

Yaralılar bölgedeki hastaneye sevk edildi. Joshi, "Birçok yaralının durumu kritik olduğu için can kaybının artmasından endişe ediliyor. Otobüse aşırı yükleme yapılmış. Kazanın nedeni aşırı hız olabilir" dedi.

Otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara maddi tazminat ödeneceğini duyurdu.

Madya Pradeş Başbakanı Shivraj Singh Chouhan da ek maddi tazminat ödemesi yapılacağını söyledi.