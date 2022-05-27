Hindistan'da otobüs kazası: 16 yaralı - Haberler

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Hindistan'da otobüs kazası: 16 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Sultan Faizy - Güncel
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- Hindistan'da otobüs kazası: 16 yaralı Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 16 kişi yaralandı.

- Hindistan'da otobüs kazası: 16 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 16 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde Palghar Mumbai- Ahmedabad karayolunda otobüs kazası meydana geldi. Alkollü olduğu söylenen sürücünün aracı dikkatsiz bir şekilde kullandığı ve virajı alamayarak çukura düştüğü belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, 5'i ağır 16 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından polis, sürücünün de yaralandığını ve hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.

İhlas Haber Ajansı / Sultan Faizy - Güncel

Ahmedabad, Polis, India, Güncel, Haberler

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