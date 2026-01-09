Hindistan'da otobüsün vadiye düştüğü kazada 14 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde yaklaşık 150 metre derinliğindeki vadiye düşen yolcu otobüsünde 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre yetkililer, Sirmaur bölgesinde dağ yolunda giden bir yolcu otobüsünün yaklaşık 150 metre derinliğindeki vadiye yuvarlandığını belirtti.

İlk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20'nin üzerinde kişinin yaralandığını belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diledi, yaralıların ise bir an önce iyileşmesini temenni etti.