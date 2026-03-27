Hindistan'da Yolcu Otobüsü Kamyonla Çarpıştı: 10 Ölü

YENİ DELHİ, 27 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Madya Pradeş eyaletinde yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu aralarında üç kadın ve bir çocuğun da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Yerel polisin bildirdiğine göre kaza, perşembe günü eyaletin Chhindwara ilçesinde meydana geldi. Kaza sırasında otobüste yaklaşık 45 kişinin bulunduğu bildirildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua
