Hindistan'da Ormanda Bulunan Bir Aylık Leopar Yavrusu Emin Ellerde
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İNDORE, 5 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'in 200 km uzağındaki İndore'de, Kamla Nehru Zooloji Parkı'ndaki leopar yavrusuyla tanışın!
İNDORE, 5 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'in 200 km uzağındaki İndore'de, Kamla Nehru Zooloji Parkı'ndaki leopar yavrusuyla tanışın! O henüz bir aylık. Ormandan kurtarıldıktan sonra parka getirilen yavruya o günden beri burada bakılıyor. Sağlıklı ve güvende kal yavru leopar!
Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'in 200 km uzağındaki İndore'de, Kamla Nehru Zooloji Parkı'nda, bir bakıcı ormandan kurtarılan bir aylık yavru leoparı elinde tutuyor, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'in 200 km uzağındaki İndore'de, Kamla Nehru Zooloji Parkı'nda bir bakıcı, ormandan kurtarılan bir aylık yavru leoparı eliyle besliyor, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'in 200 km uzağındaki İndor e'de, Kamla Nehru Zooloji Parkı'nda bir bakıcı, ormandan kurtarılan bir aylık yavru leoparı eliyle besliyor, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)