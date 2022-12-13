Hindistan'da Ölen Fil İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

NAGAON, 13 Aralık (Xinhua) -- Orman yetkililerinin verdiği bilgilere göre Hindistan'ın Nagaon kentinde bir vahşi fil, başka bir fille kavga sonucu aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Orman yetkililerinin verdiği bilgiye göre başka bir fille kavga sonucu aldığı yaralar nedeniyle ölen vahşi filin cesedinin üzerine çiçek bırakan insanlar, 12 Aralık 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

NAGAON, 13 Aralık (Xinhua) -- Orman yetkililerinin verdiği bilgilere göre Hindistan'ın Nagaon kentinde bir vahşi fil, başka bir fille kavga sonucu aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir veteriner ekibi filin cesedini kontrol ederken çok üzüntülü olan köylüler, uygun şekilde gömülmeden önce ölen hayvan için dua edip çiçek bıraktılar.

Yüzde 80'den fazlası Hindu olan Hindistanlılar, filin kutsal bir hayvan olduğuna inanıyor. Fillerin, en önemli Hindu tanrılarından biri ve küçük bir fareye binen fil başlı bir tanrı olan Ganeş'in yaşayan enkarnasyonu olduğuna inanılıyor.

Orman yetkililerine göre başka bir fille kavga sonucu aldığı yaralar yüzünden ölen filin cesedinin yanında dua eden kadınlar, 12 Aralık 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Orman yetkililerine göre başka bir fille kavga sonucu aldığı yaralar yüzünden ölen filin cesedinin üzerine insanların bıraktığı çiçekler görülüyor, 12 Aralık 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Orman yetkililerine göre başka bir fille kavga sonucu aldığı yaralar yüzünden ölen filin cesedini kontrol eden veteriner ekibi, 12 Aralık 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Orman yetkililerine göre başka bir fille kavga sonucu aldığı yaralar yüzünden ölen filin cesedinin yanında bekleyen köylüler, 12 Aralık 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Orman yetkililerine göre başka bir fille kavga sonucu aldığı yaralar yüzünden ölen filin cesedinin yanında bekleyen köylüler, 12 Aralık 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Orman yetkililerine göre başka bir fille kavga sonucu aldığı yaralar yüzünden ölen filin cesedini kontrol eden veteriner ekibi, 12 Aralık 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)