Hindistan'da Okul Çatısının Çökmesi: 7 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 28 Yaralı

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Hindistan'ın Racastan eyaletinde bir okulun çatısının çökmesi sonucu 7 öğrenci hayatını kaybetti, 28 öğrenci yaralandı. Enkaz altındaki çocuklar için kurtarma çalışmalarına ebeveynler ve öğretmenler katıldı. Vatandaşlar, okul binasının tehlike arz ettiği konusunda yetkililere bilgi verdiklerini, ancak önlem alınmadığını belirterek yönetimi ihmalkarlıkla suçladı.

Hindistan'ın Racastan eyaletinde okulun çatısının çökmesi sonucu öğrencilerden 7'sinin hayatını kaybettiği, 28'inin yaralandığı bildirildi.

The Hindu gazetesinin haberine göre, Racastan eyaletindeki okulun çatısının bir kısmı çöktü.

Çökme sonucu enkaz altında kalan 7 öğrenci hayatını kaybetti, 28 öğrenci yaralandı.

Ebeveyn ve öğretmenlerden oluşan onlarca kişi, enkaz altında kalan çocukları kurtarmak için çalışmalara yardım etti.

Bölgedeki vatandaşlar, okul binasının durumunun yetkililere aktarıldığını ancak hiçbir önlem alınmadığını belirterek, idari yönetimi ihmalkarlıkla suçladı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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