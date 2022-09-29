Hindistan'da Navratri Festivali Düzenlendi Güncel Haberler BHOPAL, 29 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da düzenlenen Hindu festivali Navratri'de geleneksel kıyafetler giyen insanlar Garba dansı yapıyor, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) BHOPAL, 29 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da düzenlenen Hindu festivali Navratri'de geleneksel kıyafetler giyen insanlar Garba dansı yapıyor, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Eylül India Güncel Haberler

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