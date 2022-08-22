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Hindistan'da Muson Yağmurlarından Sonra Sular Altında Kalan Bir Bölge

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Hindistan'da Muson Yağmurlarından Sonra Sular Altında Kalan Bir Bölge

PRAYAGRAJ, 22 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletinin Prayagraj bölgesinde süren muson mevsiminde Ganga ve Yamuna nehirlerinin su seviyesi yüksek kalmaya devam ederken, bir kayıkçı selin vurduğu bölgede teknesini çekmeye çalışıyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/

PRAYAGRAJ, 22 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletinin Prayagraj bölgesinde süren muson mevsiminde Ganga ve Yamuna nehirlerinin su seviyesi yüksek kalmaya devam ederken, bir kayıkçı selin vurduğu bölgede teknesini çekmeye çalışıyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/ Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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