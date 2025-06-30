Hindistan'da Muson Yağmurları Felakete Neden Oldu: 34 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Himaçal Pradeş eyaletinde son dokuz günde etkili olan muson yağmurları sonucunda 34 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı ve 4 kişi kayboldu. Eyalet altyapısında milyonlarca dolarlık zarar meydana geldi.

YENİ DELHİ, 30 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde son dokuz gün içinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle en az 34 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı, 4 kişi ise kayboldu.

Eyalet Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından pazar günü yayımlanan rapora göre, bu dönemde eyalet altyapısının toplam 8,32 milyon ABD doları zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Afet yönetimi yetkilileri eyaletteki evler, hayvan barınakları, hükümet binaları, yollar, su temini ve elektrik hatlarında da hasar olduğunu belirtti.

Himaçal Pradeş yerel yönetimi, acil durum hizmetlerini yüksek alarm durumuna geçirdi.

Yetkililer, yağışların ardından eyaletteki tüm büyük nehir ve akarsularda su seviyesinin yükseldiğini bildirdi.

Raporlara göre, heyelanlar nedeniyle etkilenen bölgelerde yaklaşık 40 yol hala kapalı durumda.

Bu esnada Hindistan Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki iki gün boyunca eyalette etkili olacak şiddetli ve çok şiddetli yağmurlar için turuncu alarm verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

Ünlü bebek bezi markası üretimi durdurup Türkiye'den çekildi
El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!

El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı

Erdoğan imzaladı, 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
Beşiktaş, yeni transferini minik taraftarın videosuyla paylaştı

Süper Lig devi, yeni transferini bu videoyla paylaştı
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
Seferihisar'da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü

İnfial yaratan görüntü! 345 haneli site resmen küle döndü
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim

Yeni sözleşmeyi imzaladı: Türk olmak isterim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.