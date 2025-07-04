Hindistan'da Muson Yağışları Kayıpları Artırdı

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi.

Yeni Delhi merkezli NDTV'nin haberine göre ülkenin kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaleti 20 Haziran'dan bu yana muson yağışlarının etkisinde bulunuyor.

Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 20 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı 69'a, yaralıların sayısı 110'a çıktı.

Yaklaşık 250 yolun kapandığı eyaletin farklı bölgelerinde 37 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Himaçal Pradeş için yayımladığı uyarıda, şiddetli yağışların 7 Temmuz'a kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Times of India'nın haberine göre, eyalet genelinde yağışlar kaynaklı 46 milyon dolarlık hasarın meydana geldiği tahmin ediliyor.

Himaçal Pradeş Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, açıklamasında, yağışlar nedeniyle altyapı projelerinin zarara uğradığını ve bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını kaydetti.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.