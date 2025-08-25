Hindistan'da Muson Yağışları: 303 Kişi Hayatını Kaybetti

YENİ DELHİ, 25 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki dağlık Himaçal Pradeş eyaletinde devam eden muson mevsiminde ani sağanak yağışlar, heyelanlar, ani seller ve diğer yağış kaynaklı olaylarda en az 303 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet afet yönetim yetkililerinin pazar günü yaptıkları açıklamaya göre, 20 Haziran'dan bu yana yağış kaynaklı olaylar nedeniyle en az 155 kişi hayatını kaybetti, şiddetli yağışlar sırasında ise trafik kazalarında 148 kişi yaralandı.

Açıklamada, son iki ayda muson mevsiminin Himaçal Pradeş eyaletinde geniş çaplı yıkıma neden olduğu belirtildi ve en çok etkilenen bölgelerin Mandi ve Kangra olduğu eklendi.

Afet yönetim kurumu, kamu altyapısına verilen büyük zarar ve tarımsal kayıplar da dahil olmak üzere toplam zararın yaklaşık 27,43 milyar Hint rupisi (yaklaşık 314 milyon ABD doları) olduğunu tahmin ediyor.