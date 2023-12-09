Hindistan'da Mum Fabrikasında Yangın: 7 Ölü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir mum fabrikasında çıkan yangında en az yedi kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

YENİ DELHİ, 9 Aralık (Xinhua) -- Polis, Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde Cuma günü meydana gelen yangında en az yedi kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yangın, Cuma günü öğleden sonra Maharaştra'nın başkenti Mumbai'nin yaklaşık 140 km güneydoğusundaki Pune şehrininin Pimpri Chinchwad bölgesinde bir mum fabrikasında çıktı.

Ölenlerin fabrikada çalışan işçiler olduğu ve çoğunun kadın olduğu belirlendi.

Fabrikanın içindeki yanıcı madde yangını şiddetlendirdi ve itfaiyecilerin yangını söndürmesi bir saatten fazla sürdü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Halkın ilgili güvenlik standartlarını genellikle göz ardı etmesi nedeniyle Hindistan'daki fabrikalarda yangın çıkma ihtimali genellikle yüksek.