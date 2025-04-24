Hindistan'da Muhalefet, Pakistan'a Karşı Alınan Kararları Destekledi

Hindistan'da muhalefetin, dün Başbakan Narendra Modi başkanlığındaki Kabine Güvenliği Komitesi toplantısında Pakistan'a karşı alınan kararları ve gelecekteki muhtemel kararları desteklediği bildirildi.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Parlamento İşleri Bakanı Kiren Rijiju, Hindistan muhalefet partileri liderleriyle ortak toplantı yapıldığını duyurdu.

Rijiju, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, Modi hükümetinin, ülkedeki terör faaliyetlerine karşı "sıfır tolerans" göstereceğini vurguladığını aktararak, bütün muhalefet liderlerinin dün Kabine Güvenliği Komitesi toplantısında Pakistan'a karşı alınan kararlara ve gelecekteki muhtemel kararlara destek verdiğini kaydetti.

Ana muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi Partisi (INC) Başkanı Mallikarjun Kharge de yaptığı açıklamada, toplantıya Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'in başkanlık ettiğini, İçişleri Bakanı Amit Shah'ın da katıldığını aktararak tüm partilerin Cammu Keşmir'deki terör saldırısını kınadığını belirtti.

INC'nin eski Başkanı ve ileri gelen üyesi Rahul Gandhi de toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Muhalefet, her türlü tedbirin alınması için hükümete tam destek verdi." ifadesini kullandı.

Pahalgam terör saldırısı

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Terör saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüştü. Modi, başkente varışının hemen ardından, üst düzey yetkililerin katılımıyla, durumu değerlendirmek için güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Hint yetkililer, saldırıyı düzenleyenlerin " Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunmuştu.

Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve tüm Pakistan vatandaşlarına verilen vizeleri iptal etmişti.

Öte yandan Pakistan suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, İndus Suları Anlaşması'nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

İslamabad yönetimi, Hindistan'la 1971'deki savaşın ardından imzalanan ve taraflar arasında Kontrol Hattı'nı (LOC) kuran Simla Antlaşması'nı da askıya alabileceğini ima etmişti.