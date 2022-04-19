Hindistan'da Mısır ve Buğday Hasadı Zamanı - Haberler

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Hindistan'da Mısır ve Buğday Hasadı Zamanı

Xinhua - Güncel
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Hindistan'da Mısır ve Buğday Hasadı Zamanı

YENİ DELHİ, 19 Nisan (Xinhua) -- Hasat zamanı geldi!

YENİ DELHİ, 19 Nisan (Xinhua) -- Hasat zamanı geldi! Hindistan'ın Assam ve Pencap eyaletlerinde çiftçiler mısır ve buğday hasadıyla meşgul.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesinde bulunan bir köyde mısır hasat eden çiftçiler, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesinde bulunan bir köyde mısır hasat eden çiftçiler, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde bulunan bir köyde buğday tarlasında çalışan bir biçerdöver, 18 Nisan 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde bulunan bir köyde buğday tarlasında çalışan bir biçerdöver, 18 Nisan 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde bulunan bir köyde buğday tarlasında hasat edilen buğdaylar bir yük arabasında toplanıyor, 18 Nisan 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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