Hindistan'da milletvekilliği düşürülen eski muhalif lider Gandi'ye destek gösterileri yapıldı

Hindistan'da eski muhalefet lideri Rahul Gandi'nin parlamento üyeliğinin düşürülmesinin ardından, muhalifler başkent Yeni Delhi'de protesto gösterileri başlattı.

Muhalefetteki Kongre Partisinin (INC) yüzlerce destekçisi, eski liderleri Gandi'nin hapis cezası almasının ardından parlamentodaki görevinden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Başkent Yeni Delhi'deki gösterilerde onlarca muhalif gözaltına alındı.

Gandi'nin görevinden uzaklaştırılması, Hindistan Parlamentosunda da protesto edildi.

Muhalefet partisinden 18 milletvekilli, siyah kıyafetler giyerek ve demokrasi çağrısı yaptıkları pankartlar açarak parlamento dışında gösteri düzenledi.

INC Başkanı Mallikarjun Kharge, hükümeti "muhalefetin sesini bastırmakla" eleştirdi.

Hindistan'da başbakanın da taşıdığı "Modi" soyadına hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası alan Gandi, 24 Mart'ta parlamentodaki görevinden alınmıştı.

INC Başkanı Mallikarjun Kharge ise kararın ardından Gandi'nin temyize başvuracağını söylemişti.

Gujarat Eyalet Mahkemesi, kefaletle serbest bırakılan Gandi'ye karara itiraz etmesi için 30 gün süre tanıdı. Temyiz mahkemesinin kararı bozması halinde Gandi parlamentodaki görevine geri gelebilecek.

Gandi, 2019'da Karnataka eyaletinde bir miting esnasında firari elmas kralı Nirav Modi ve Hindistan'ın eski Premier Ligi Başkanı Lalit Modi'yi örnek göstererek "Hırsızların soyadı neden genellikle Modi?" ifadelerini kullanmıştı.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisinden bir milletvekili olan Purnesh Modi, Gandi'nin açıklamalarının "Modi" soyadını taşıyan tüm ailelere hakaret olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Hindistan'da Nisan 2024'te genel seçim yapılması planlanıyor.