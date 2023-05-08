Hindistan'da Mig-21 Tipi Jet, Evin Üzerine Düştü: 3 Ölü

YENİ DELHİ, 8 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir MiG-21 tipi savaş uçağının ülkenin batısındaki Racastan eyaletinde bir evin üzerine düşmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

YENİ DELHİ, 8 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir MiG-21 tipi savaş uçağının ülkenin batısındaki Racastan eyaletinde bir evin üzerine düşmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerin ve yerel basının verdiği bilgiye göre, uçak Pazartesi günü Racastan'ın başkenti Jaipur'un yaklaşık 415 kilometre kuzeyindeki Hanumangarh şehrinde yer alan Dabli bölgesindeki bir evin üzerine düştü.

Yeni Delhi merkezli bir televizyon kanalının yerel yetkililerden aktardığına göre, bölgede bulunan iki kadın ve bir erkek olay sonucunda hayatını kaybetti.

Televizyondaki görüntüler, kaza mahallinin yakınında büyük bir kalabalığın olduğunu ve bazı insanların çıplak elleriyle enkazda hayatta kalanları aradığını gösteriyor. Uçağın düştüğü alanda büyük bir çukur oluştuğu görülüyor.

Dumanların yükseldiği bölgede etrafa saçılmış enkaz parçaları bulunuyor.

Polis, uçağın düştüğü bölgede arama kurtarma operasyonu başlatıldığını bildirdi.

Yetkililer, uçağın Suratgarh hava üssünden havalanmasından kısa süre sonra kazanın meydana geldiğini söyledi.

Pilot kendini uçaktan fırlatıp paraşütle yere inmeyi başardı ve hafif şekilde yaralandı.

Bir askeri helikopter arama kurtarma operasyonları için kaza mahalline ulaştı.

Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-21 tipi savaş uçağı, bu sabah rutin eğitim sortisi sırasında Suratgarh yakınlarında düştü. Pilot kendini güvenli şekilde uçaktan fırlattı ve hafif şekilde yaralandı" ifadesi yer aldı.

Hindistan Hava Kuvvetleri, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını belirtti.

Haberlere göre, Hindistan Hava Kuvvetleri son 40 yılda filosuna 900'den fazla MiG-21 tipi savaş uçağı eklemişti. Hindistan, geçmişte sık sık meydana gelen kazaların ardından MiG-21 filosunu son dönemde aşamalı olarak devre dışı bırakıyor.