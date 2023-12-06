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Hindistan'da Michaung Kasırgası: Ölü sayısı yükseldi

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Hindistan'ın güney kesiminde etkili olan Michaung Kasırgası'nın Andhra Pradeş eyaletinde karaya ulaşmasıyla ölü sayısı yediye yükseldi. Kasırga, kıyı kasabalarında ve köylerinde büyük hasara yol açtı.

YENİ DELHİ, 6 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın güney kesiminde etkili olan Michaung Kasırgası'nın Salı günü Andhra Pradeş eyaletinde karaya ulaşmasıyla ülkenin güney kıyısında bulunan ve Andhra Pradeş eyaletine komşu olan Tamil Nadu'da ölü sayısı yediye yükseldi.

Maksimum rüzgar hızı saatte 90-100 km olan kasırga, Andhra Pradeş'in güneyindeki Bapatla bölgesi yakınlarında karaya ulaştı.

The Hindu gazetesinin haberine göre şiddetli yağmurlar ve sert rüzgarlar kıyı kasabalarını ve köylerini vurdu, ağaçları ve elektrik direklerini kökünden söktü ve reklam panolarını uçurdu.

Tamil Nadu Eyalet Başbakanı M.K. Stalin, eyaletteki dokuz bölgede 60.000'den fazla kişinin yardım kamplarına taşındığını söyledi.

Ulusal Afet Müdahale Gücü, yardım ve kurtarma operasyonlarını yürütmek üzere Andhra Pradeş, Tamil Nadu, Telangana ve Puducherry eyaletlerinde yaklaşık 29 ekip görevlendirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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