Hindistan'da Michaung Fırtınası Nedeniyle Tahliyeler Başladı
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde yaklaşan Michaung fırtınası nedeniyle riskli bölgelerde yaşayanlar tahliye edildi, okullar ve hükümet binalarında faaliyetler durduruldu.
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde yaklaşan Michaung fırtınası nedeniyle riskli bölgelerde yaşayanlar tahliye edildi, okullar ve hükümet binalarında faaliyetler durduruldu.
Hindustan Times'ın haberine göre, Tamil Nadu'nun başkenti Çennai'nin 110 kilometre kuzeydoğu açıklarında olduğu belirtilen şiddetli fırtınanın yarın karaya ulaşması bekleniyor.
Andra Pradeş eyaletinin Nellore ve Machilipatnam kentlerinde saatteki hızının 90-100 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen Michaung fırtınası nedeniyle Tamil Nadu'da riskli bölgelerde yaşayanlar tahliye edildi.
Çennai ve çevre bölgelerindeki okullar, hükümet binaları ve bankalar kapatılırken Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri sahada faaliyetlerini artırdı.
Kentteki havaalanına inmesi beklenen 10 uçak ise Bengaluru şehrine yönlendirildi.
Fırtınanın etkisiyle Çennai'nin Meenambakkam bölgesinde de şiddetli yağış etkili oldu.
Diğer yandan, Çennai'de fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle inşaatı devam eden duvarın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Çennai'deki bölgesel meteoroloji bürosundan yapılan açıklamada, şiddetli fırtına nedeniyle bugün bölgede sağanak beklendiği uyarısında bulunuldu.