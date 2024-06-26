Hindistan'da mecliste yemin töreninde parti liderinin "Çok yaşa Filistin" demesi tartışmaya yol açtı

Hindistan'da, Tüm Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin (AIMIM) partisinin lideri Asaduddin Owaisi'nin parlamentodaki yemin töreninde "Çok yaşa Filistin" ifadesi tartışmalara neden oldu.

Hint basınındaki haberlere göre, 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'da biten genel seçimler sonrası oluşan yeni Halk Meclisi'nde (Lok Sabha) yemin töreni düzenlendi.

Telangana eyaletinden art arda 5. defa milletvekili seçilen AIMIM lideri Owaisi'nin yemin töreninde "Çok yaşa Filistin" ifadesini kullanması tartışmalara sebep oldu.

İktidar partisi üyelerinden tepki

İktidardaki Bharatiya Janata Partisinden (BJP) milletvekilleri, Owaisi'ye tepki göstererek özür dilemesini istedi.

Federal Balıkçılık, Hayvancılık ve Mandıracılık Bakanı Rajiv Ranjan Sing, yaptığı açıklamada, "Yemin, Hindistan Anayasası için ediliyor fakat Owaisi yemin ederken başka bir ulusu yücelten slogan atıyor." dedi.

BJP Teknoloji Sorumlusu Amit Malviya ise "yabancı bir devlete bağlılık gösterisi yapan" Asaduddin Owaisi'nin mevcut kurallara göre milletvekilliğinden çıkarılabileceğini belirtti.

"Boş tehditler bana işlemez"

Sosyal medyada bazı avukatlar da Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'ya, Owaisi'ye karşı harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

Owaisi ise Yeni Delhi'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bırakın onlar ne yaparsa yapsın. Ben de anayasa hakkında bilgiye sahibim. Bu boş tehditler bana işlemez." dedi.