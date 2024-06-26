Üye Girişi
Haberler

Hindistan'da mecliste yemin töreninde parti liderinin "Çok yaşa Filistin" demesi tartışmaya yol açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da, Tüm Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin (AIMIM) partisinin lideri Asaduddin Owaisi'nin parlamentodaki yemin töreninde "Çok yaşa Filistin" ifadesi tartışmalara neden oldu.

Hindistan'da, Tüm Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin (AIMIM) partisinin lideri Asaduddin Owaisi'nin parlamentodaki yemin töreninde "Çok yaşa Filistin" ifadesi tartışmalara neden oldu.

Hint basınındaki haberlere göre, 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'da biten genel seçimler sonrası oluşan yeni Halk Meclisi'nde (Lok Sabha) yemin töreni düzenlendi.

Telangana eyaletinden art arda 5. defa milletvekili seçilen AIMIM lideri Owaisi'nin yemin töreninde "Çok yaşa Filistin" ifadesini kullanması tartışmalara sebep oldu.

İktidar partisi üyelerinden tepki

İktidardaki Bharatiya Janata Partisinden (BJP) milletvekilleri, Owaisi'ye tepki göstererek özür dilemesini istedi.

Federal Balıkçılık, Hayvancılık ve Mandıracılık Bakanı Rajiv Ranjan Sing, yaptığı açıklamada, "Yemin, Hindistan Anayasası için ediliyor fakat Owaisi yemin ederken başka bir ulusu yücelten slogan atıyor." dedi.

BJP Teknoloji Sorumlusu Amit Malviya ise "yabancı bir devlete bağlılık gösterisi yapan" Asaduddin Owaisi'nin mevcut kurallara göre milletvekilliğinden çıkarılabileceğini belirtti.

"Boş tehditler bana işlemez"

Sosyal medyada bazı avukatlar da Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'ya, Owaisi'ye karşı harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

Owaisi ise Yeni Delhi'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bırakın onlar ne yaparsa yapsın. Ben de anayasa hakkında bilgiye sahibim. Bu boş tehditler bana işlemez." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Hindistan Filistin Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title