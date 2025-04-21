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Hindistan'da Maocu İsyancılarla Çatışma: 8 Ölü

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Jharkhand eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 8 isyancı etkisiz hale getirildi. Operasyonda çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi. Bölgedeki çatışmalar devam ediyor.

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinin Bokaro bölgesinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 8 isyancının öldüğü bildirildi.

ANI News'ün haberine göre, emniyet yetkilileri, eyalette güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Açıklamada, ormanlık bir alanda çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 8 isyancının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonda güvenlik güçleri çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirdi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Maocu isyancılar, 1967'den bu yana silahlı eylemler yapıyor

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.

İsyancılar, kabilelerin ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 1999'dan bu yana 8 bini sivil, 14 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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