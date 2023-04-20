Hindistan'da mahkeme, eski muhalefet lideri Gandi'nin hapis cezasının durdurulması talebini reddetti

Hindistan'da mahkeme, başbakanın da taşıdığı "Modi" soyadına hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada 2 yıl hapis cezası verilen eski muhalefet lideri Rahul Gandi'nin cezasının durdurulması talebini reddetti.

Hindistan'da mahkeme, başbakanın da taşıdığı "Modi" soyadına hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada 2 yıl hapis cezası verilen eski muhalefet lideri Rahul Gandi'nin cezasının durdurulması talebini reddetti.

Press Trust of India'nın haberine göre, hakaret davasında hüküm giyen Gandi'nin hapis cezasının durdurulması için yaptığı başvuru, Gujarat eyaletinde bulunan Surat Mahkemesi tarafından geri çevrildi.

The Guardian'da yer alan haberde de Gandi'nin avukatları, ret kararı için üst mahkemeye itiraz edeceklerini belirterek "Yargının adaleti sağlayacağına ve demokrasiyi kurtaracağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Gandi, 2019'da Karnataka eyaletindeki seçim kampanyasında firari elmas kralı Nirav Modi ve Hindistan'ın eski Premier Ligi Başkanı Lalit Modi'yi örnek göstererek, "Hırsızların soyadı neden genellikle Modi?" ifadesini kullanmıştı.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisinden milletvekili olan Purnesh Modi, Gandi'nin açıklamalarının "Modi" soyadını taşıyan tüm ailelere hakaret olduğu iddiasıyla dava açmıştı.

Gujarat Eyalet Mahkemesi, 23 Mart'ta "Modi" soyadını taşıyanlara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Gandi'yi suçlu bularak 2 yıl hapis cezası vermişti.

Gandi, 24 Mart'ta parlamentodaki görevinden alınmıştı.

Muhalefetteki Kongre Partisinin (INC) Başkanı Mallikarjun Kharge ise kararın ardından Gandi'nin temyize başvuracağını söylemişti.

Gujarat Eyalet Mahkemesi, kefaletle serbest bırakılan Gandi'ye karara itiraz etmesi için 30 gün süre tanımıştı.

3 Nisan'da Surat Mahkemesi'nde görülen duruşmada Gandi'ye verilen 2 yıl hapis cezasının ertelenmesine hükmedilmişti.

Hindistan'da Nisan 2024'te genel seçim yapılması planlanıyor.