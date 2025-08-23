Hindistan'da LPG Yüklü Tankerin Patlamasında 2 Ölü, 23 Yaralı
Pencap eyaletinde bir kamyonetin LPG yüklü bir tankere çarpması sonucunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Pencap eyaletinde kamyonet ile LPG yüklü tankerin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Hindistan merkezli haber ajansı Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Pencap'ın Hoshiarpur bölgesinde bir kamyonet LPG yüklü bir tankere çarptı.
Yetkililer, çarpma sonucu meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel