Hindistan'da LPG Yüklü Tankerin Patlamasında 2 Ölü, 23 Yaralı

Hindistan'ın Pencap eyaletinde kamyonet ile LPG yüklü tankerin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Hindistan merkezli haber ajansı Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Pencap'ın Hoshiarpur bölgesinde bir kamyonet LPG yüklü bir tankere çarptı.

Yetkililer, çarpma sonucu meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
