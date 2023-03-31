Hindistan'da Kumaş Pazarında Yangın: 500'den Fazla Dükkan Kül Oldu

YENİ DELHİ, 31 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde Cuma günü çıkan büyük bir yangının en az 500 dükkanı kullanılamaz hale getirdiği, ancak yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bildirildi.

YENİ DELHİ, 31 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde Cuma günü çıkan büyük bir yangının en az 500 dükkanı kullanılamaz hale getirdiği, ancak yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bildirildi.

Yangının, Uttar Pradeş'in başkenti Lucknow'un yaklaşık 88 km güneybatısında yer alan Kanpur'un Basmandi bölgesindeki bir kumaş pazarında çıktığı belirtildi.

"Bugün erken saatlerde Basmandi bölgesinde çıkan büyük bir yangın en az 500 dükkanı kül etti" diyen bir polis yetkilisi, yangının çok katlı ticari kompleks olan A R Tower'da çıktığını ve hızla bitişik kompleksler olan Masood Tower 1, Masood Tower 2 ve Hamraz Complex'e yayıldığını söyledi.

Yangın çıktığı bilgisi alınır alınmaz yetkililer bir düzineden fazla itfaiye aracını yangını söndürmek üzere olay yerine sevk etti. Olay yerinde yangın söndürme çalışması başlatıldı.

Uttar Pradeş İtfaiye Teşkilatı üst düzey yetkilisi Ajay Kumar, yaptığı açıklamada, "Yangın şu anda kontrol altında" ifadelerini kullandı.

Yangının nedeni henüz tespit edilememişken, yetkililer sebebin kısa devre olduğundan şüpheleniyor.

Polis, yangın çıktığında tüm dükkanların kapalı olmasından dolayı can kaybının önlendiğini söyledi.

Bölge sakinleri ise dükkanların enkazından dumanların yükseldiğini belirterek, bazı esnafların külleri karıştırırken görüldüğünü aktardı.

Bölge sakinleri ayrıca, birkaç saat süren yangının milyonlarca ABD doları değerinde ürüne zarar verdiğini de dile getirdi.

Hindistan'da insanların yangına karşı güvenlik standartlarını göz ardı etmesinden dolayı ülkede yangın olasılığının genellikle yüksek olduğu biliniyor.