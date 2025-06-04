Hindistan'da Kriket Şampiyonluğu Kutlamasında İzdiham: 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Kriket Şampiyonluğu Kutlamasında İzdiham: 11 Kişi Hayatını Kaybetti
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Royal Challengers Bengaluru kriket takımının tarihindeki ilk şampiyonluğunu kutlamak için düzenlenen etkinlikte çıkan izdihamda 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

- Hindistan'da şampiyonluk kutlamasında izdiham: 11 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan'da Royal Challengers Bengaluru kriket takımının kulüp tarihinde ilk kez elde ettiği şampiyonluk kutlamalarında çıkan izdihamda 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hindistan'da Royal Challengers Bengaluru kriket takımı dün rakibi Punjab Kings'i final maçında yenerek, tarihinde ilk kez Hindistan Premier Liginde şampiyonluk kazandı.

Final maçının ardından şampiyon takım oyuncularını taşıyan otobüs Bangalore şehir merkezindeki Chinnaswamy Stadyumu'na yaklaşırken binlerce taraftar sokaklara döküldü. Coşkuyla oyuncularını bekleyen taraftar ellerinde bayraklarla dakikalarca sevinç gösterilerinde bulundu. Ancak stadyumun dışında düzenlenen etkinlikte izdiham çıktı. Kabalık arasında panik yaşanırken izdihamda 11 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

Nüfus yoğunluğu ile dikkat çeken Hindistan'da kalabalık dini ve resmi kutlamalar ile anma törenleri sırasında sık sık izdiham yaşanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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