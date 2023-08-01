Hindistan'da köprü inşaatında vincin devrilmesi sonucu 17 işçi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Thane şehrinde köprü inşaatında kullanılan vincin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi de yaralandı. Yetkililer, en az 6 kişinin enkaz altında mahsur kaldığını düşünüyor.