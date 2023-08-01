Hindistan'da köprü inşaatında vincin devrilmesi sonucu 17 işçi hayatını kaybetti
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Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Thane şehrinde köprü inşaatında kullanılan vincin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi de yaralandı. Yetkililer, en az 6 kişinin enkaz altında mahsur kaldığını düşünüyor.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Thane şehrinde köprü inşaatında kullanılan vincin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi de yaralandı.
The Indian Express'in haberine göre, yetkililer, köprü ve otoyol inşaat projelerinde kullanılan özel amaçlı vincin çöktüğünü duyurdu.
17 işçinin hayatını kaybettiği kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası yaralanan 3 işçi hastaneye sevk edildi.
Maharaştra Eyaleti Yol Yapım Şirketi (MSRDC) Başkanı Dada Buse, kaza yerini ziyaret ettikten sonra, "Enkazın altında daha fazla insanın mahsur kalmış olma ihtimali var. Bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.
Yetkililer, en az 6 kişin enkaz altında mahsur kaldığını düşündüklerini belirtti.
Maharaştra Eyalet Başbakan Yardımcısı Devendra Fadnavis, kazayla ilgili soruşturma emri verildiğini belirtti.
Olayın ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medyadan hayatını kaybeden işçiler için taziyelerini sundu.