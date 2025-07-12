Hindistan'da Köprü Çöktü: 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gucerat eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YENİ DELHİ, 12 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Gucerat'ın başkenti Gandhinagar'ın yaklaşık 151 kilometre güneydoğusunda yer alan Vadodara bölgesinde bulunan Mahisagar Nehri üzerindeki köprünün bir bölümü çarşamba günü çöktü. Çökme sırasında köprüde seyir halinde olan 5 ila 7 araç nehre düştü.

Bir yetkili, "Arama kurtarma operasyonu çarşamba gününden beri devam ediyor ve bugün nehir yatağından bir kamyonun çıkarılması sırasında iki cansız beden daha bulundu, böylece kazada şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı" dedi.

Olay yerindeki çalışmalar sürerken, hala kayıp olduğu bildirilen iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Köprünün çökme nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken olayın ardından yerel yönetim, Kamu Çalışmaları Departmanı'na bağlı dört mühendisi açığa aldı.

Gucerat Başbakanı Bhupendra Patel, kaza hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdiklerini ve 30 gün içinde detaylı bir rapor sunulacağını duyurdu.

1985'te inşa edilen köprü, Anand ve Vadodara ilçelerini birbirine bağlıyordu. Altı şeritli Mumbai-Ahmedabad ulusal otoyolundaki geçiş ücretlerinden kaçınmak isteyen ağır tonajlı kamyonlar, son dönemde bu köprüyü sıklıkla kullanıyordu.

Hindistan'da ölümle sonuçlanan kazalar çoğunlukla altyapının yetersizliği ve bakım eksikliklerinden kaynaklanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı

Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çeşme'de dudak dudağa!

Aya Yorgi'de aşk başka! Ünlü çift dudak dudağa görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.