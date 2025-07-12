Hindistan'da Köprü Çöktü: 20 Kişi Hayatını Kaybetti

YENİ DELHİ, 12 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Gucerat'ın başkenti Gandhinagar'ın yaklaşık 151 kilometre güneydoğusunda yer alan Vadodara bölgesinde bulunan Mahisagar Nehri üzerindeki köprünün bir bölümü çarşamba günü çöktü. Çökme sırasında köprüde seyir halinde olan 5 ila 7 araç nehre düştü.

Bir yetkili, "Arama kurtarma operasyonu çarşamba gününden beri devam ediyor ve bugün nehir yatağından bir kamyonun çıkarılması sırasında iki cansız beden daha bulundu, böylece kazada şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı" dedi.

Olay yerindeki çalışmalar sürerken, hala kayıp olduğu bildirilen iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Köprünün çökme nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken olayın ardından yerel yönetim, Kamu Çalışmaları Departmanı'na bağlı dört mühendisi açığa aldı.

Gucerat Başbakanı Bhupendra Patel, kaza hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdiklerini ve 30 gün içinde detaylı bir rapor sunulacağını duyurdu.

1985'te inşa edilen köprü, Anand ve Vadodara ilçelerini birbirine bağlıyordu. Altı şeritli Mumbai-Ahmedabad ulusal otoyolundaki geçiş ücretlerinden kaçınmak isteyen ağır tonajlı kamyonlar, son dönemde bu köprüyü sıklıkla kullanıyordu.

Hindistan'da ölümle sonuçlanan kazalar çoğunlukla altyapının yetersizliği ve bakım eksikliklerinden kaynaklanıyor.