Hindistan'da Köprü Çöktü: 2 Turist Hayatını Kaybetti

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Hindistan'ın Pune kentinde Indrayani Nehri üzerindeki bir köprünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 turist hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentinde, Indrayani Nehri üzerindeki bir köprünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 turist hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Maharaştra Başbakanı Devendra Fadnavis, Indrayani Nehri üzerindeki köprünün çöktüğünü açıkladı.

Fadnavis, köprünün üzerinde yürüyen turist grubunun nehre düştüğünü ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Olayda 32 kişinin de yaralandığını duyuran Fadnavis, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Devendra Fadnavis, şu ana kadar 6 turistin kurtarıldığını ve bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bölge sakinleri, yaklaşık 5 yıl önce yenilenen köprünün yapısal güvenliğine dair uzun süredir endişe duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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