Hindistan'da Köprü Çökmesi: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

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Gucerat eyaletinde meydana gelen köprü çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor, en az üç kişi ise hala kayıp.

YENİ DELHİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletinde çarşamba günü meydana gelen köprü çökmesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Yerel bir yetkili, gece boyunca süren arama-kurtarma çalışmalarına rağmen en az üç kişinin hala kayıp olduğunu ve olay sırasında 9 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Vadodara bölgesinde bulunan 40 yıllık Gambhira köprüsünün bir kısmının çökmesi, üzerinde seyreden çok sayıda aracın Mahisagar Nehri'ne düşmesine yol açtı.

Vadodara ile Anand şehirlerini birbirine bağlayan köprünün çökmesinin ardından bölgedeki trafik akışı olumsuz etkilendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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