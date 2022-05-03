Hindistan'da Kızlar Ellerine Bayram Kınası Yaptırıyor - Haberler

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Hindistan'da Kızlar Ellerine Bayram Kınası Yaptırıyor

Xinhua - Güncel
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Hindistan'da Kızlar Ellerine Bayram Kınası Yaptırıyor

AGARTALA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da Ramazan Bayramı arifesinde kızlar ellerine geleneksel kına süslemeleri yaptırıyor.

AGARTALA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da Ramazan Bayramı arifesinde kızlar ellerine geleneksel kına süslemeleri yaptırıyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da Ramazan Bayramı arifesinde eline geleneksel kına süslemesi yaptıran bir kız, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da Ramazan Bayramı arifesinde eline geleneksel kına süslemesi yaptıran bir kız, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Ramazan Bayramı, Mayıs, India, Güncel, Haberler

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