Hindistan'da kimya tesisinde yangın: 1 ölü - Haberler

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Hindistan'da kimya tesisinde yangın: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki bir kimya tesisinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki bir kimya tesisinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde yer alan Tarapur sanayi bölgesindeki bir kimya tesisinde yangın çıktı. Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği, yangının nedeninin ise henüz bilinmediği öğrenildi.

(Abid Mazhar/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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