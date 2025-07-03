Hindistan'da Kimya Fabrikasında Patlama: 40 Ölü

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Hindistan'ın Telangana eyaletinde bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Şirket, ölen işçilerin ailelerine tazminat ödeyeceğini ve patlamanın nedeninin araştırıldığını açıkladı.

YENİ DELHİ, 3 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı çarşamba günü itibarıyla 40'a yükseldi.

Eyaletin Sangareddy ilçesinin Pashamylaram sanayi bölgesinde bulunan fabrikada pazartesi günü şiddetli patlama yaşanmıştı.

Tesisin sahibi Sigachi Endüstrileri şirketi, hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin her birine 10 milyon Hint rupisi (yaklaşık 116.645 ABD doları) tazminat ödeneceğini açıkladı.

Patlamada yaralanan 33 kişiden bazılarının durumunun kritik olması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği bildirildi.

Kayıp personeli arama çalışmaları ise devam ediyor. Patlama esnasında fabrikada bulunan 143 işçiden bazılarının kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

Patlamanın reaktör arızasından kaynaklanmadığını belirten şirket yetkilileri, resmi soruşturma tamamlanıncaya kadar fabrikanın 90 gün süreyle kapalı kalacağını duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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