Hindistan'da Kanalizasyon Temizliği Sırasında 443 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan genelinde 2018'den bu yana yapılan kanalizasyon ve foseptik temizlikleri sırasında 443 kişi hayatını kaybetti. Hükümet kayıtlarına göre bu yıl en fazla kanalizasyon işçisinin öldüğü eyaletler, Rajasthan (10) ve Gucarat (9) oldu.

Hindistan genelinde 2018'den bu yana yapılan kanalizasyon ve foseptik temizlikleri sırasında 443 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Sosyal Adalet ve Güçlendirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Ramdas Athawale, Trinamool Kongre Partisinden (TMC) Aparupa Poddar'ın konuya ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi.

Açıklamaya göre, 2018'den 20 Kasım 2023'e kadar 443 kişi, kanalizasyon ve foseptik temizlerken öldü.

Buna göre 2018'de 76, 2019'da 133 kişi yaşamını yitirdi. 2019'un ardından ölümlerde nispi düşüş görüldü; 2020'de 35, 2021'de 66, 2022'de 84 ölüm kayda geçti.

Bu yıl 20 Kasım'a kadar ise 49 kişi temizlikler sırasında can verdi.

Hükümet kayıtlarına göre bu yıl en fazla kanalizasyon işçisinin öldüğü eyaletler, Rajasthan (10) ve Gucarat (9) oldu.