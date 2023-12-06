Üye Girişi
Haberler

Hindistan'da Kanalizasyon Temizliği Sırasında 443 Kişi Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hindistan genelinde 2018'den bu yana yapılan kanalizasyon ve foseptik temizlikleri sırasında 443 kişi hayatını kaybetti. Hükümet kayıtlarına göre bu yıl en fazla kanalizasyon işçisinin öldüğü eyaletler, Rajasthan (10) ve Gucarat (9) oldu.

Hindistan genelinde 2018'den bu yana yapılan kanalizasyon ve foseptik temizlikleri sırasında 443 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Sosyal Adalet ve Güçlendirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Ramdas Athawale, Trinamool Kongre Partisinden (TMC) Aparupa Poddar'ın konuya ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi.

Açıklamaya göre, 2018'den 20 Kasım 2023'e kadar 443 kişi, kanalizasyon ve foseptik temizlerken öldü.

Buna göre 2018'de 76, 2019'da 133 kişi yaşamını yitirdi. 2019'un ardından ölümlerde nispi düşüş görüldü; 2020'de 35, 2021'de 66, 2022'de 84 ölüm kayda geçti.

Bu yıl 20 Kasım'a kadar ise 49 kişi temizlikler sırasında can verdi.

Hükümet kayıtlarına göre bu yıl en fazla kanalizasyon işçisinin öldüğü eyaletler, Rajasthan (10) ve Gucarat (9) oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Racasthan Gujarat Hükümet India Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title