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Hindistan'da kamyonun yol kenarındaki otobüslere çarpması sonucu 14 kişi öldü

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Hindistan'da kamyonun yol kenarındaki otobüslere çarpması sonucu 14 kişi öldü

YENİ Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaşamını yitirdi, 56 kişi yaralandı.

YENİ Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaşamını yitirdi, 56 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, kazanın dün gece bir kamyonun yol kenarına park etmiş otobüslere çarpması sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Kamyonun lastiğinin patlaması nedeniyle park halindeki otobüslere çarptığını kaydeden yetkililer, kazada 14 kişinin öldüğünü, 56 kişinin yaralandığını belirtti.

Madhya Pradeş Eyaleti Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına 1 milyon Hindistan rupisi verileceğini duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

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