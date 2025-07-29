Hindistan'da Kamyon Otobüse Çarptı: 18 Ölü, 10 Yaralı

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Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde meydana gelen kazada bir kamyonun otobüse çarpması sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı. Yetkililer, otobüste sıkışan kişilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Hindistan'ın Jharkhand eyaletine bağlı Deoghar bölgesinde kamyonun otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Deoghar'da bir kamyonun, yaklaşık 35 kişi taşıyan otobüse çarptığını belirtti.

Bölge yetkililerinden Nishikant Dubey X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Polis ve sağlık ekipleri, 10 kişinin yaralandığı kaza sonucunda, otobüste sıkışan kişileri kurtarmak için harekete geçti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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