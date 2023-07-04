Hindistan'da kamyon kazası: 10 ölü, 15 yaralı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki bir ulusal otoyolda yüksek hızda seyreden bir kamyon, üç araca çarptı. Kazada en az 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 15 kişi de yaralandı.

YENİ DELHİ, 4 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın güneybatısındaki Maharaştra eyaletindeki bir ulusal otoyolda yüksek hızda seyreden bir kamyon, üç araca çarptı. Kazada en az 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 15 kişi de yaralandı.

Kaza Salı günü eyaletin Dhule bölgesinde, ülkenin finans başkenti Mumbai'yi kuzeydeki Agra şehrine bağlayan otoyolda meydana geldi.

Yerel bir polis memuru Xinhua'ya telefonla yaptığı açıklamada, kamyonun freninin boşalması nedeniyle üç araca çarptığını ve 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonun önce araçlara çarptığı, ardından devrildiği ve son olarak da yol kenarında bulunan bir lokantaya girdiği görülüyor.

Yaralılar yerel bir hastaneye kaldırılırken, bazılarının durumunun kritik olduğu öğrenildi.