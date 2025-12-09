Haberler

Hindistan'da bazı yerel yönetimler her ay 118 milyon ev kadınına koşulsuz nakit desteği sağlıyor

Güncelleme:
Hindistan'da 12 yerel yönetim, 118 milyon kadına her ay koşulsuz olarak nakit desteği sağlıyor. Program, kadınların ekonomik durumunu güçlendirmeyi amaçlıyor ancak bazı eleştiriler, bu uygulamanın siyasi bir hamle olduğunu öne sürüyor.

Hindistan'da 12 yerel yönetimin ev kadınlarına yönelik yürüttüğü nakit programı kapsamında, 118 milyon kadına koşulsuz olarak her ay nakit desteği sağlanıyor.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'da 12 eyalette çalışmayan kadınlara yönelik geniş çaplı nakit yardım programı yürütülüyor.

Program, uygulandığı eyaletlerde 18 ila 60 yaşlarındaki kadınları kapsıyor.

Her ay 1000 ila 2 bin 500 Hindistan rupisi (12-30 dolar) alan kadınlar, yardım sayesinde ilaç, gıda ve okul giderleri gibi harcamaları karşılayabildiklerini belirtiyor.

Yardımı birtakım koşullara bağlayan Meksika, Brezilya ve Endonezya'nın aksine Hindistan'da bu, kadının çocuğu olup olmamasına ya da bir hanenin yoksulluk sınırının altında olup olmadığına bakılmaksızın veriliyor.

"Siyasi bir hamleye dönüştüğü" tartışması

Goa eyaleti, 2013'te kadınlara yönelik koşulsuz nakit transferi programını başlatan ilk eyalet oldu. Zamanla bazı yerel yönetimler, kadınların ekonomik refahını artırma hedefiyle programı hayata geçirdi.

Ülkenin en yoksul Bihar eyaletindeki son yerel seçimlere haftalar kala yönetimin, 7,5 milyon kadının hesabına 10 bin rupi (112 dolar) aktarması, programın "siyasi bir hamleye dönüştüğü" tartışmalarına yol açtı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
