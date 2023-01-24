Hindistan'da Kaçak İçkiden Ölenlerin Sayısı 8'e Çıktı

YENİ DELHİ, 24 Ocak (Xinhua) -- Tüm Hindistan Radyosu (AIR) Salı günü, Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde şüpheli zehirli içki tüketiminden ölenlerin sayısının sekize yükseldiğini duyurdu.

Devlete bağlı yayın kuruluşu, "Bihar'da sahte içki içtikten sonra sekiz kişi öldü ve altı kişi görme yetisini kaybetti" bilgisini verdi.

İlk ölüm haberi Pazar gecesi Bihar'ın başkenti Patna'nın yaklaşık 107 km kuzeybatısındaki Siwan bölgesine bağlı Lakri Nabiganj'dan geldi.

AIR'ye göre, 14 kişinin durumu kritik ve kayıplar artabilir.

AIR, "Üç kişi tedavi için Gorakhpur'a ve 11 kişi Patna Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi" haberini geçti.

Bihar Emniyet Genel Müdürü J.S. Gangwar'ın açıklamasını aktaran radyoda, dezenfektan yapma gerekçesiyle Kalküta'dan getirilen ispirtodan sahte likör yapıldığı belirtildi.

Gangwar radyoya, şimdiye kadar yasa dışı sahte içki satışıyla bağlantılı olarak 16 kişinin tutuklandığını söyledi.

Diğer yandan, iki karakol memuru konuyla ilgili olarak açığa alındı.

Eyalette geçen ay 90'dan fazla kişi kaçak içki içtikten sonra ölmüş ve çok sayıda kişi hastaneye kaldırılmıştı. Ölümlerin çoğu, Siwan'a komşu Saran bölgesinde gerçekleşmişti.

İçki satışı ve tüketiminin kanunen yasak olduğu ve yasağın sıkı şekilde uygulandığı bölgedeki ölümler, kaçak içki satışı tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi.

Bihar eyaletinde içki satışı ve tüketimi 2016 yılında yasaklandı. Yasak, kadın örgütlerinin, yoksul işçilerin yetersiz kazançlarını alkol tüketimine harcamasına karşı yürüttüğü kampanyanın ardından geldi. Yasağa rağmen, eyaletten sık sık kaçak içki tüketimine bağlı ölüm haberleri geliyor.

İnsanların genellikle ucuz ve kaçak içki içtiği Hindistan'da sahte alkol kaynaklı ölümlere sık rastlanıyor.