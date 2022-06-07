Hindistan'da Kabile Müzesi'nin Kuruluş Günü Kutlandı - Haberler

Hindistan'da Kabile Müzesi'nin Kuruluş Günü Kutlandı
Xinhua - Güncel
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BHOPAL, 7 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yer alan Bhopal'daki Madya Pradeş Eyaleti Kabile Müzesi'nin kuruluş günü kutlamalarında kabile halk sanatçıları sahne alıyor, 6 Haziran 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
BHOPAL, 7 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yer alan Bhopal'daki Madya Pradeş Eyaleti Kabile Müzesi'nin kuruluş günü kutlamalarında kabile halk sanatçıları sahne alıyor, 6 Haziran 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Xinhua / Güncel