Hindistan'da Kabile Müzesi'nin Kuruluş Günü Kutlandı - Haberler

Hindistan'da Kabile Müzesi'nin Kuruluş Günü Kutlandı BHOPAL, 7 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yer alan Bhopal'daki Madya Pradeş Eyaleti Kabile Müzesi'nin kuruluş günü kutlamalarında kabile halk sanatçıları sahne alıyor, 6 Haziran 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) BHOPAL, 7 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yer alan Bhopal'daki Madya Pradeş Eyaleti Kabile Müzesi'nin kuruluş günü kutlamalarında kabile halk sanatçıları sahne alıyor, 6 Haziran 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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