Hindistan'da Jagannath Rath Yatra Festivali’nde İzdiham: 3 Ölü, 50 Yaralı

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Hindistan'ın Odisha eyaletindeki Jagannath Rath Yatra festivali sırasında meydana gelen izdihamda 3 kişi hayatını kaybetti, 50'ye yakın kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan 6'sının durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletindeki festivalde çıkan izdihamda 3 kişi hayatını kaybetti, 50'ye yakın kişi yaralandı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Odisha eyaletinin Puri bölgesinde "Jagannath Rath Yatra" festivali kutlamaları başladı.

Kutlamalar sürerken kalabalığın yerel saatle 04.00 civarı bir tapınağın yakınlarına toplanmasıyla çıkan izdihamda 3 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, izdihamda yaralanan 50'ye yakın kişiden 6'sının durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Hindistan'ın en önemli festivallerinden Jagannath Rath Yatra kutlamalarında bu tür kazaların yaşandığı biliniyor.

Festival, ülkenin özellikle Odisha ve Gucerat eyaletlerinde, Hinduizm tanrılarından Lord Jagannath anısına düzenleniyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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